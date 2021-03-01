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У Порошенка пояснили відсутність декларації про купівлю "Прямого"

Понеділок, 1 березня 2021, 17:34
У Порошенка пояснили відсутність декларації про купівлю Прямого

В партії "Європейська солідарність" заявили, що її лідер і колишній президент Петро Порошенко не повинен за законом декларувати купівлю телеканалу "Прямий" як зміну в майновому стані.

Джерело: пресслужба "ЄС" у коментарі Українській правді

Дослівно: "Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подаються щодо придбання майна та здійснення витрат безпосередньо суб’єктом декларування, а не належними йому юридичними особами. При цьому, як було повідомлено, покупцем за угодою щодо придбання телеканалу "Прямий" виступив український інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", кінцевим бенефіціарним власником якого є Петро Порошенко. Тому Петро Порошенко не повинен подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані щодо операцій, здійснених "Прайм Ессетс Кепітал", у тому числі придбання телеканалу".

Деталі: У партії пообіцяли, що інформацію про набуття Порошенком статусу кінцевого бенефіціарного власника "Прямого" "буде обов'язково належним чином відображено у річній електронній декларації за 2021 рік відповідно до вимог законодавства".

Передісторія: У своїй проміжній декларації про зміни у майновому стані Порошенко не вказав витрати на придбання телеканалу "Прямий". Там лише вказано, що експрезидент 18 лютого здійснив два видатки - 253 тис. і 257 тис. гривень - на "набуття освіти".

Раніше Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому нардепові і главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Українська правда

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Теми: Порошенкотелебаченнядекларації
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