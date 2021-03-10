Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання на Донбасі – Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і зараз очікують реакції Росії.

Джерело: Єрмак під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", "DW", російське видання ТАСС

Пряма мова: "На столі лежить конкретний план - план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною…

У випадку, якщо Росія сьогодні задекларує свою готовність щодо припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні, повернення наших громадян, то це відповідатиме всім критеріям. (...) Чекаємо позицію з боку Росії".

Деталі: За словами Єрмака, мирний план наразі складається з так званих "кластерів", які, в разі узгодження, можуть стати основою для дорожньої карти щодо встановленням миру на Донбасі, повернення і реінтеграції окупованих територій і проведенням там місцевих виборів.

Він сподівається, що за тиждень-два цей план буде предметом обговорення під час відеоконференції в "нормандському форматі".

Водночас, заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що вперше чує про існування плану, який розробила Франція, Німеччина та Україна.

Також, на думку Єрмака, місія ОБСЄ має розширити свій мандат і посилити контроль за режимом припинення вогню на Донбасі.

За словами глави ОП, Україна втратила за останні місяці 11 військових, ще кілька десятків отримали поранення.