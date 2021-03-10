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РНБО вирішила перенести чергове засідання

Середа, 10 березня 2021, 14:25
РНБО вирішила перенести чергове засідання

Чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони вирішили провести в четвер 11 березня о 15:00.

Джерело: видання ZN.UA з посиланням на джерела, джерела УП в Офісі президента

Деталі: Наразі порядок денний не встановлено.

Видання вказує, що РНБО повинна продовжити приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

Також передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік.

Джерела "Української правди" в Офісі президента підтвердили, що засідання РНБО відбудеться у четвер.

Що цьому передувало:

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОЗеленський
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