РНБО вирішила перенести чергове засідання

Чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони вирішили провести в четвер 11 березня о 15:00.

Джерело: видання ZN.UA з посиланням на джерела, джерела УП в Офісі президента

Деталі: Наразі порядок денний не встановлено.

Видання вказує, що РНБО повинна продовжити приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

Також передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік.

Джерела "Української правди" в Офісі президента підтвердили, що засідання РНБО відбудеться у четвер.

Що цьому передувало: