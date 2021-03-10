РНБО вирішила перенести чергове засідання
Середа, 10 березня 2021, 15:25
Чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони вирішили провести в четвер 11 березня о 15:00.
Джерело: видання ZN.UA з посиланням на джерела, джерела УП в Офісі президента
Деталі: Наразі порядок денний не встановлено.
Видання вказує, що РНБО повинна продовжити приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.
Також передбачається, що буде розглянуто питання виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік.
Джерела "Української правди" в Офісі президента підтвердили, що засідання РНБО відбудеться у четвер.
Що цьому передувало:
- У вівторок секретар РНБО Олексій Данілов на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" повідомив, що у п'ятницю 12 березня пройде чергове засідання Ради національної безпеки та оборони.