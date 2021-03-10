СНБО решил перенести очередное заседание
Среда, 10 марта 2021, 15:25
Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны решили провести в четверг 11 марта в 15:00.
Источник: издание ZN.UA со ссылкой на источники, источники УП в Офисе президента
Детали: На данный момент повестка дня не установлена.
Издание указывает, что СНБО должно продолжить принимать решение о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.
Также предполагается, что будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.
Источники "Украинской правды" в Офисе президента подтвердили, что заседание СНБО состоится в четверг.
Что этому предшествовало:
- Во вторник секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" сообщил, что в пятницу 12 марта пройдет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.