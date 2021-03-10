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СНБО решил перенести очередное заседание

Среда, 10 марта 2021, 15:25

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны решили провести в четверг 11 марта в 15:00.

Источник: издание ZN.UA со ссылкой на источники, источники УП в Офисе президента

Детали: На данный момент повестка дня не установлена.

Издание указывает, что СНБО должно продолжить принимать решение о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

Также предполагается, что будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.

Источники "Украинской правды" в Офисе президента подтвердили, что заседание СНБО состоится в четверг.

Что этому предшествовало:

Темы: СНБОЗеленский


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