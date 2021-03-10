Мер Тернополя нагадав послу Ізраїлю, що Шухевич врятував єврейську дівчинку

Міський голова Тернополя Сергій Надал вважає, що посол Ізраїлю в Україні, який обурився присвоєнням імені Героя України, головнокомандувача УПА Романа Шухевича тернопільському стадіону, став заручником "радянської історіографії". Скасовувати своє рішення місцева влада не буде.

Джерело: Надал у Facebook

Деталі: Мер наголошує, що Українська Повстанська Армія та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених та пригноблених народів нацистським та комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли.

Надал також навів кілька фактів, які документально зафіксовані. Наприклад, що серед лідерів українських повстанців були євреї: Лейба-Іцик Добровський, працівник політичного відділу УПА, Лазар та Мойсей Орєхови-Штейн, які входили до почоту відомого курінного "Кори".

Щодо самого Шухевича мер нагадує, що з вересня 1942 по лютий 1943 родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг.

Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова. Ірина перебувала там до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.

Загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу". Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.

Пряма мова: "Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії – Армії Воюючої України.

Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не буде скасовано. Кожна країна шанує своїх героїв. Без цього нація не має майбутнього.

В історії кожної нації є особистості, без яких вони ніколи не постали б незалежними. Таким був Джордж Вашингтон для США. Таким був один з національних героїв євреїв, сьомий прем’єр-міністр Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії миру, Менахем Бегін. Що поєднує цих людей з Романом Шухевичем? Усі вони свого часу були ворогами для метрополій, коли боролися за право своїх народів за Незалежність. Без Бегіна не було б держави Ізраїль, а без Шухевича не було б незалежної України".

Передісторія:

На сесії Тернопільської міської ради 5 березня ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

В МЗС України на це наголосили, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки. Дискусію ж стосовно національної пам'яті варто залишити історикам.

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