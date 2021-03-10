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Мэр Тернополя напомнил послу Израиля, что Шухевич спас еврейскую девочку

Среда, 10 марта 2021, 16:09

Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что посол Израиля в Украине, который возмутился присвоением имени Героя Украины, главнокомандующего УПА Романа Шухевича тернопольскому стадиону, стал заложником "советской историографии". Отменять свое решение местные власти не будут.

Источник: Надал в Facebook

Детали: Мэр отмечает, что Украинская Повстанческая Армия и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времен это хорошо понимали.

Надал также привел несколько фактов, которые документально зафиксированы. Например, что среди лидеров украинских повстанцев были евреи: Лейба-Ицик Добровский, работник политического отдела УПА, Лазарь и Моисей Ореховы-Штейн, входившие в почет известного куренного "Коры".

Что касается самого Шухевича мэр напоминает, что с сентября 1942 по февраль 1943 года семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг.

Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. После ареста жены Романа Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Пилипов близ городка Куликов, что в 30 километрах от Львова, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

В общем по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.

Прямая речь: "Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя много нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии - армии воюющей Украины.

Мы можем дискутировать, но решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не будет отменено. Каждая страна чтит своих героев. Без этого нация не имеет будущего.

В истории каждой нации есть личности, без которых они никогда не стали бы независимыми. Таким был Джордж Вашингтон для США. Таким был один из национальных евреев, седьмой премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира, Менахем Бегин. Что объединяет этих людей с Романом Шухевичем? Все они в свое время были врагами для метрополий, когда боролись за право своих народов за независимость. Без Бегина не было бы государства Израиль, а без Шухевича не было бы независимой Украины".

Предыстория:

  • На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
  • Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
  • В МИД Украины на это подчеркнули, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот. Дискуссию же относительно национальной памяти стоит оставить историкам.

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Украинская правда
Темы: ТернопольУПАисторияИзраиль


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