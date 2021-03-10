Авіація НАТО провела навчання поблизу Одеси

Вранці 10 березня літаки чотирьох країн НАТО тренували взаємодію в бойових умовах над Чорним морем.

Джерело: "Думська" з посиланням на НАТО

Деталі: Повідомляється, що два французькі винищувачі Rafale піднялися з авіаносця "Шарль де Голль" в Середземному морі та імітували повітряну атаку на групу тральщиків Другої протимінної групи НАТО SNMCMG2, які слідували в Одесу.

По дорозі французькі літаки дозаправилися в повітрі від італійського літака-заправника KC-76. Від умовних противників кораблі обороняли в небі три румунські винищувачі F-16.

Ситуацію над морем моніторив літак дальнього радіолокаційного виявлення АВАКС НАТО, який вилетів з турецької Коньї

Передісторія: 10 березня біля причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися 4 кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО.