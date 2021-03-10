Авиация НАТО провела учения вблизи Одессы

Утром 10 марта самолеты четырех стран НАТО тренировались взаимодействию в боевых условиях над Черным морем.

Источник: "Думская" со ссылкой на НАТО

Детали: Сообщается, что два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море и имитировали воздушную атаку на группу тральщиков Второй противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые следовали в Одессу.

По дороге французские самолеты дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76. От условных противников корабли обороняли в небе три румынских истребителя F-16.

Ситуацию над морем мониторил вылетевший из турецкой Коньи самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО.

Предыстория: 10 марта у причала Одесского морского вокзала пришвартовались 4 корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.