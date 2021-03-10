Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиация НАТО провела учения вблизи Одессы

Среда, 10 марта 2021, 18:18
Авиация НАТО провела учения вблизи Одессы
фото: "думская"

Утром 10 марта самолеты четырех стран НАТО тренировались взаимодействию в боевых условиях над Черным морем.

Источник: "Думская" со ссылкой на НАТО

Детали: Сообщается, что два французских истребителя Rafale поднялись с авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море и имитировали воздушную атаку на группу тральщиков Второй противоминной группы НАТО SNMCMG2, которые следовали в Одессу.

По дороге французские самолеты дозаправились в воздухе от итальянского самолета-заправщика KC-76. От условных противников корабли обороняли в небе три румынских истребителя F-16.

Ситуацию над морем мониторил вылетевший из турецкой Коньи самолет дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС НАТО.

Предыстория: 10 марта у причала Одесского морского вокзала пришвартовались 4 корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: