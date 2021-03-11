Мін’юст просить ОАСК заборонити "партію Шарія"

Міністерство юстиції позивається в Окружний адміністративний суд Києва щодо заборони діяльності політичної партії "партія Шарія".

Джерело: пресслужба ОАСК, пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Мін’юст просить суд витребувати у Служби безпеки висновки експертів, які зазначені у листі до міністерства від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності партії Шарія та заборонити її діяльність.

Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін.

Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

Поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах розповів, що на протоколі щодо перейменування партії Шарія майже всі підписи не є аутентичними.

Згодом Служба безпеки повідомила, що надала Мін'юсту затребувані матеріали щодо виявлених порушень законодавства при реєстрації "партії Шарія", а також щодо протиправних дій її лідера.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду.

Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Нова структура вирішила одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени. Рейтинги партії, особливо на півдні та сході країни, відчутно зростають.

Водночас до фінансування Партії Шарія багато запитань. Сам блогер та його дружина під час торішньої парламентської кампанії декларацій щодо своїх статків не подали. Про способи заробітку політиків невідомо.