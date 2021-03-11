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Минюст просит ОАСК запретить деятельность "партии Шария"

Четверг, 11 марта 2021, 10:40

Министерство юстиции судится в Окружной административный суд Киева о запрете деятельности политической партии "партия Шария".

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Минюст просит суд истребовать у Службы безопасности выводы экспертов, указанные в письме в министерство от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности партии Шария и запретить ее деятельность.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. 

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. 

Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Сейчас сторонники беглогоблогера  готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.

В то же время к финансированию Партии Шария много вопросов. Сам блогер и его жена во время прошлогодней парламентской кампании деклараций по средствам не подали. О способах заработка политиков неизвестно.

Украинская правда
Темы: ШарийОАСКМинюст


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