Минюст просит ОАСК запретить деятельность "партии Шария"
Министерство юстиции судится в Окружной административный суд Киева о запрете деятельности политической партии "партия Шария".
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: Минюст просит суд истребовать у Службы безопасности выводы экспертов, указанные в письме в министерство от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности партии Шария и запретить ее деятельность.
Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.
Справка: Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве.
Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд.
Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.
Сейчас сторонники беглогоблогера готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.
В то же время к финансированию Партии Шария много вопросов. Сам блогер и его жена во время прошлогодней парламентской кампании деклараций по средствам не подали. О способах заработка политиков неизвестно.