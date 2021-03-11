У Чорному морі затонув суховантаж з українцями на борту, є загиблі

Суховантаж з 13 членами екіпажу на борту затонув у Чорному морі, двоє людей загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал Hotnews.ro.

Корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту Ростов-на-Дону і прямував до румунського порту Констанца.

Grup Servicii Petroliere, яка бере участь у рятувальній операції, каже, що корабель Volgo Balt 179 потонув, а двоє людей загинули.

Екіпаж корабля складався з 13 осіб, 12 чоловіків та жінки, усі вони - громадяни України. За повідомленням Grup Servicii Petroliere, наразі врятовано 10 людей, які перебувають у лікарні корабля GSP Falcon і отримують необхідну допомогу.

Одного члена екіпажу поки не знайшли, рятувальна операція триває.

Загальна вантажопідйомність судна становила 3500 тонн, а довжина - 114 метрів, повідомляє vesselfinder.com. Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році.

Перша інформація, яку порталу News.ro надали представники румунського Агентства з порятунку людського життя в морі (ARSVOM), вказувала на те, що корабель є російським. Представники ARSVOM заявили, що корабель затонув у Чорному морі, приблизно за 70 морських миль від порту Констанца. На місце події також було відправлено корабель "Артеміда", що належить ARSVOM.

За даними ARSVOM, у цьому районі море бурхливе, хвилі становлять чотири метри.

Нагадаємо, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув такий же суховантаж Arvin класу "Волга-Балт" (ріка-море). Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD.