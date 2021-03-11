В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие

Сухогруз с 13 членами экипажа на борту затонул в Черном море, два человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал Hotnews.ro.

Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

В Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции, говорят, что корабль Volgo Balt 179 затонул, а два человека погибли.

Экипаж корабля состоял из 13 человек, 12 мужчин и женщины, все они - граждане Украины. По сообщению Grup Servicii Petroliere, пока спасены 10 человек, они находятся в больнице корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.

Одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.

Общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, а длина - 114 метров, сообщает vesselfinder.com. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году.

Первая информация, которую порталу News.ro предоставили представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM), указывала на то, что корабль российский. Представители ARSVOM заявили, что корабль затонул в Черном море, примерно в 70 морских милях от порта Констанца. На место происшествия также был отправлен корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM.

По данным ARSVOM, море в этом районе бурное, волны достигают четырех метров.

Напомним, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул такой же сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.