НАЗК: реєстр корупціонерів запрацював

Джерело: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що реєстр корупціонерів працює і доступний публічно.

Деталі: "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі, а його публічна частина доступна за посиланням", – ідеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що в Реєстрі "у межах чинного законодавства" агентство перевіряє претендентів на посади, які передбачають відповідальне становище, та посади з підвищеним корупційним ризиком.

Що було раніше: Opendatabot повідомив, що Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються.

Реєстр НАЗК, на відміну від мін’юстівського, закритий, тому дані нацагентства неможливо обробити автоматично.

У платформі побоювалися, що недоступність реєстру потенційно відкриє можливість для майже 24 тис. корупціонерів повернутися на держслужбу.

У Мін’юсті невдовзі пояснили, що реєстр не оновлюється, бо з лютого 2019 року його веде і оновлює НАЗК, і порадили звертатися по довідки щодо вчинення корупційних злочинів до агентства.

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