НАЗК: реєстр корупціонерів запрацював
Джерело: НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що реєстр корупціонерів працює і доступний публічно.
Деталі: "Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі, а його публічна частина доступна за посиланням", – ідеться у повідомленні.
У НАЗК нагадали, що в Реєстрі "у межах чинного законодавства" агентство перевіряє претендентів на посади, які передбачають відповідальне становище, та посади з підвищеним корупційним ризиком.
Що було раніше: Opendatabot повідомив, що Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються.
Реєстр НАЗК, на відміну від мін’юстівського, закритий, тому дані нацагентства неможливо обробити автоматично.
У платформі побоювалися, що недоступність реєстру потенційно відкриє можливість для майже 24 тис. корупціонерів повернутися на держслужбу.
У Мін’юсті невдовзі пояснили, що реєстр не оновлюється, бо з лютого 2019 року його веде і оновлює НАЗК, і порадили звертатися по довідки щодо вчинення корупційних злочинів до агентства.
Історія питання:
- 6 лютого 2019 року НАЗК запустило єдиний держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Як наслідок, Мін’юст і Головні теруправління юстиції в областях та місті Києві перестали вести реєстр.
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