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Заработал обновленный реестр коррупционеров

Четверг, 11 марта 2021, 12:05
Заработал обновленный реестр коррупционеров

НАПК представило обновленный реестр, в котором можно узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок по QR-кодом.

Источник: НАПК в Telegram

Детали:11 марта состоялась презентация обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Руководитель Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач объяснил, что обновление предусматривает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли данные о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.

Найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров можно с помощью специальных фильтров.

Также в Реестре доступна карта нарушений, отражающая, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

Предыстория:

  • В конце июля 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что реестр коррупционеров работает и доступен публично.

Украинская правда

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Темы: НАПКкоррупция
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