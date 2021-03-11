Заработал обновленный реестр коррупционеров
НАПК представило обновленный реестр, в котором можно узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок по QR-кодом.
Источник: НАПК в Telegram
Детали:11 марта состоялась презентация обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).
Руководитель Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач объяснил, что обновление предусматривает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли данные о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.
Найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров можно с помощью специальных фильтров.
Также в Реестре доступна карта нарушений, отражающая, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.
Предыстория:
- В конце июля 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что реестр коррупционеров работает и доступен публично.