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Інститут національної пам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича

Четвер, 11 березня 2021, 14:45
Інститут національної пам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича

Інститут національної пам'яті Польщі висловив протест проти присвоєння стадіону у Тернополі імені Романа Шухевича. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві інституту, опублікованій у середу на його сторінці у Facebook.

Інститут заявив, що Шухевич, командувач УПА, "відповідальний за геноцид польського цивільного населення на Волині і у Східній Малопольщі". 

"Роман Шухевич як лідер ОУН був одним з особливо затятих прихильників жорстоких чисток і фізичного знищення польського населення. Українське прославляння Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів ОУН-УПА. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться у заяві польського інституту. 

Нагадаємо, раніше польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем і відмовилося від спільного проєкту з містом через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. 

На сесії Тернопільської міської ради 5 березня ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. В МЗС України заявили, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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