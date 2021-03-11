Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича

Четверг, 11 марта 2021, 15:45

Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении института, опубликованном в среду на его странице в Facebook.

Институт заявил, что Шухевич, командующий УПА, "ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинский прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в заявлении польского института.

Напомним, ранее польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за присвоения Тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. В МИД Украины заявили, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Темы: Польша


powered by lun.ua
Главное сегодня

Авторы фильма о "вагнеровцах" просят не манипулировать, на Банковой обдумывают реакцию

Футбольному арбитру вынесли предупреждение за русский на поле

Мощную наркобанду накрыли на Киевщине: изъятое вывозили тремя грузовиками - прокуратура

обновлено от 10.40Минюст просит ОАСК запретить "партию Шария"

Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко

КС назначил спецзаседание: рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого

Все новости...
Польша
В Польше - скачок заражений в 21 000, крупнейшему региону грозит локдаун
В Польше задержали женщину, осужденную в связи со смертью украинского рабочего
В Польше обвинили высланного дипломата РФ в распространении коронавируса
Последние новости
16:29
Кличко вернет на должность заместителя, которого отстранил из-за истории с взяткой
16:15
Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка" на аукционе: за 108 миллионов
16:11
Разумков говорит, что в Раде нет голосов на отставку Шмыгаля и Степанова
16:00
ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования по делу Януковича
15:57
Cостояние Уоррена Баффета достигло 100 миллиардов долларов
15:45
Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича
15:41
"Дия City" будет способствовать увеличению доходов от IT до более $16 млрд - Федоров
15:40
фото, обновленоНа Гидропарке пылает отель-ресторан
15:34
УЗ продлевает до 19 марта ограничения продажи билетов в "красных зонах"
15:15
"Мы не расистская семья": принц Уильям прокомментировал интервью Гарри и Меган
Все новости...