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Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича

Четверг, 11 марта 2021, 14:45
Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича

Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении института, опубликованном в среду на его странице в Facebook.

Институт заявил, что Шухевич, командующий УПА, "ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения. Украинский прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом", - говорится в заявлении польского института.

Напомним, ранее польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем и отказался от общего проекта с городом из-за присвоения Тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. В МИД Украины заявили, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

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Темы: Польша
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