На Донбасі виявили розвідувальний безпілотник ФСБ Росії

У зоні ООС зафіксовано черговий доказ причетності Росії до війни на Донбасі – виявили безпілотник російського виробництва.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Під час інженерної розвідки у зоні проведення ООС на території Донецької області військовими виявлено безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань РФ для збору інформації про ЗСУ.

Під час огляду безпілотного повітряного судна на пошкодженій акумуляторній батареї виявлено голографічну наліпку з написом "ФСБ РФ 704".

За попередніми даними, виявлений апарат виготовлений російським виробником "ZALA AERO".

Дослівно: "Вилучені предмети в якості речового доказу долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та порушення законів та звичаїв війни".

Довідково:Група компаній "ZALA AERO" – російський розробник і виробник безпілотних повітряних систем і мобільних комплексів, що здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.