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На Донбассе обнаружили разведывательный беспилотник ФСБ России

Четверг, 11 марта 2021, 17:42

В зоне ООС зафиксировано очередное доказательство причастности России к войне на Донбассе - обнаружили беспилотник российского производства.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о ВСУ.

При осмотре беспилотного воздушного судна на поврежденной аккумуляторной батарее обнаружено голографическую наклейку с надписью "ФСБ РФ 704".

По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем "ZALA AERO".

Дословно: "Изъятые предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны".

Справка: группа компаний "ZALA AERO" - российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

 

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаРосcия


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