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На Донбасі поранили українського військового

Четвер, 11 березня 2021, 22:20

11 березня збройні формування Російської Федерації прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, внаслідок чого поранений один військовий.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Деталі: Окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Він у лікарні, стан здоров’я задовільний.

Дослівно: "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ".

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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