На Донбасі поранили українського військового
Четвер, 11 березня 2021, 21:20
11 березня збройні формування Російської Федерації прицільно обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, внаслідок чого поранений один військовий.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"
Деталі: Окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Він у лікарні, стан здоров’я задовільний.
Дослівно: "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ".
Українська правда