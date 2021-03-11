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На Донбассе ранили украинского военного

Четверг, 11 марта 2021, 21:20
На Донбассе ранили украинского военного

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, в результате чего ранен один военный.

Источник: оперативно-тактические группировки "Север"

Детали: Оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Он в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.

Дословно: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа воинской службы правопорядка ВСУ".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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