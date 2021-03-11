На Донбассе ранили украинского военного
Четверг, 11 марта 2021, 22:20
11 марта вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, в результате чего ранен один военный.
Источник: оперативно-тактические группировки "Север"
Детали: Оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Он в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.
Дословно: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа воинской службы правопорядка ВСУ".
Украинская правда