Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе ранили украинского военного

Четверг, 11 марта 2021, 22:20

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, в результате чего ранен один военный.

Источник: оперативно-тактические группировки "Север"

Детали: Оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Он в больнице, состояние здоровья удовлетворительное.

Дословно: "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа воинской службы правопорядка ВСУ".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСудьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"

Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС

СНБО принял проект стратегии возвращения Крыма

В Украине развернут американскую систему предсказания погоды и стихийных явлений

Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень

Организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу песню от Беларуси

Все новости...
Донбасс
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ
На Донбассе обнаружили разведывательный беспилотник ФСБ России
У Путина прокомментировали обострение ситуации на Донбассе
Последние новости
23:15
видеоСудьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"
22:42
В ЕС согласовали новые санкции против россиян за нарушение прав человека - СМИ
22:20
На Донбассе ранили украинского военного
22:06
Новости экономики: "Мотор Сич" вернут государству, обыски в сети АЗС Медведчука
21:50
Лига Европы: "Динамо" без шансов проигрывает "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала
21:47
Сербия в мае начнет производство "Спутника V"
21:38
В "Укртрансгазе" объяснили, почему заключили мировую с "мошенническими" фирмами
21:25
Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС
21:11
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
20:56
Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИК"
Все новости...