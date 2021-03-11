Найбільший прапор України знову приспускають

Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за декілька днів приспустили через вітряну погоду до покращення погодних умов.

Джерело: заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп

Пряма мова Непопа: "Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище".

Деталі: Прапор може залишитися приспущеним півтори доби – до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.

Довідково: Споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо: Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року.

7 березня його вже приспускали через негоду.