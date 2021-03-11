Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найбільший прапор України знову приспускають

Четвер, 11 березня 2021, 22:39
Найбільший прапор України знову приспускають

Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за декілька днів приспустили через вітряну погоду до покращення погодних умов.

Джерело: заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп

Пряма мова Непопа: "Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище".

Деталі: Прапор може залишитися приспущеним півтори доби – до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.

Довідково: Споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо: Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року. 

7 березня його вже приспускали через негоду.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: