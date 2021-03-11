Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Самый большой флаг Украины опять приспускают

Четверг, 11 марта 2021, 23:39

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили через ветреную погоду до улучшения погодных условий.

Источник: заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп

Прямая речь Непопа: "Мы продолжаем заботиться о нашем флаг. Поэтому вновь имеем приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище".

Детали: Флаг может остаться приспущенным полутора суток - до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

Справка: Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Напомним: Крупнейший в стране флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020 года.

7 марта его уже приспускали.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Самый большой флаг Украины опять приспускают

видеоСудьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"

Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС

СНБО принял проект стратегии возвращения Крыма

В Украине развернут американскую систему предсказания погоды и стихийных явлений

Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень

Все новости...
Киев
Кличко вернет на должность заместителя, которого отстранил из-за истории с взяткой
На Гидропарке пылал отель-ресторан
В Доме профсоюзов в Киеве открыли покерный клуб
Последние новости
23:55
Лига Европы: "Шахтер" разгромлен в Риме
23:39
Самый большой флаг Украины опять приспускают
23:15
видеоСудьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"
22:42
В ЕС согласовали новые санкции против россиян за нарушение прав человека - СМИ
22:20
На Донбассе ранили украинского военного
22:06
Новости экономики: "Мотор Сич" вернут государству, обыски в сети АЗС Медведчука
21:50
Лига Европы: "Динамо" без шансов проигрывает "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала
21:47
Сербия в мае начнет производство "Спутника V"
21:38
В "Укртрансгазе" объяснили, почему заключили мировую с "мошенническими" фирмами
21:25
Новости 11 марта: решения СНБО, обыски в связанной с Медведчуком сети АЗС
Все новости...