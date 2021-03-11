Самый большой флаг Украины опять приспускают

Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили через ветреную погоду до улучшения погодных условий.

Источник: заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп

Прямая речь Непопа: "Мы продолжаем заботиться о нашем флаг. Поэтому вновь имеем приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище".

Детали: Флаг может остаться приспущенным полутора суток - до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

Справка: Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Напомним: Крупнейший в стране флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020 года.

7 марта его уже приспускали.