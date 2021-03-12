Україна опинилася біля РФ та Угорщини за кількістю нових хворих на COVID

За добу 10 березня у світі виявили 477 306 нових випадків COVID-19, найбільше заражень у Бразилії, США та Франції.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема у Бразилії – 78 297 нових випадків, у США – 62 773, у Франції - 27 166.

В Італії – 25 673 хворих, в Індії – 21 668.

Крім того, 21 045 інфікувань зафіксували в Польщі.

За кількістю нових хворих Україна (9 084 випадків) знаходиться на 11 місці у світі – між Росією (9 270) та Угорщиною (8 312).

За добу померли 9 634 людей, загалом за час пандемії – понад 2,6 млн.

Нині хворіють 21,7 млн осіб, уже одужали - 94,7 млн.

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Нагадаємо: 10 березня в Україні виявили 9 084 нові випадки COVID-19. Зросла кількість госпіталізацій – 4 250 за добу, померли 262 хворих. Одужали 5 330 осіб.