Украина оказалась возле РФ и Венгрии по количеству новых больных COVID
За сутки 10 марта в мире обнаружили 477 306 новых случаев COVID-19, больше всего заражений в Бразилии, США и Франции.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Бразилии - 78 297 новых случаев, в США - 62 773, во Франции - 27 166.
В Италии - 25 673 больных, в Индии - 21 668.
Кроме того, 21 045 заражений зафиксировали в Польше.
По количеству новых больных Украина (9 084 случая) находится на 11 месте в мире - между Россией (9 270) и Венгрией (8 312).
За сутки умерли 9 634 человека, всего за время пандемии - более 2,6 млн.
Сейчас болеют 21,7 млн человек, уже выздоровели - 94,7 млн.
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Напомним: 10 марта в Украине обнаружили 9 084 новых случая COVID-19. Возросло количество госпитализаций - 4 250 в сутки, умерли 262 больных. Выздоровели 5 330 человек.