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Рік пандемії: в Україні коронавірус перенесли 1,2 млн людей, померли 27,7 тисяч

Четвер, 11 березня 2021, 08:22

10 березня в Україні виявили 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зросла кількість госпіталізацій – 4 250 за останню добу, померли 262 хворих, одужали 5 330 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова станом на ранок 11 березня 

Деталі: Минув рівно рік відтоді, як Всесвітня організація охорони здоров'я визнала всесвітнє поширення коронавірусу SARS CoV 2 й оголосила про пандемію COVID-19.

За цей рік в Україні коронавірус виявили в 1 425 522 осіб, із них 1 210 246 осіб одужали, а 27 685 хворих померли. За весь час пандемії методом ПЛР було проведено 7 235 711 тестувань.

10 березня 2021 року тестувань зробили 106 464, зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.

За останню добу найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстрували в м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

 

COVID у середу діагностували 442 дітям та 348 медпрацівникам.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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