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Рік пандемії: в Україні коронавірус перенесли 1,2 млн людей, померли 27,7 тисяч

Четвер, 11 березня 2021, 07:22
Рік пандемії: в Україні коронавірус перенесли 1,2 млн людей, померли 27,7 тисяч

10 березня в Україні виявили 9 084 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зросла кількість госпіталізацій – 4 250 за останню добу, померли 262 хворих, одужали 5 330 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова станом на ранок 11 березня, моніторинг РНБО 

Деталі: Минув рівно рік відтоді, як Всесвітня організація охорони здоров'я визнала всесвітнє поширення коронавірусу SARS CoV 2 й оголосила про пандемію COVID-19.

За цей рік в Україні коронавірус виявили в 1 425 522 осіб, із них 1 210 246 осіб одужали, а 27 685 хворих померли.

Зараз на COVID хворіє 187 591 житель України. 

Як поширювався коронавірус в Україні за перший рік пандемії
Як поширювався коронавірус в Україні за перший рік пандемії
УП

За весь час пандемії методом ПЛР було проведено 7 235 711 тестувань.

10 березня 2021 року тестувань зробили 106 464, зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.

За останню добу найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зареєстрували в м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Летальних випадків найбільше за минулу добу зареєстрували в Києві (25), Дніпропетровській області (22), Київській (19), Закарпатській (18), Одеській (17),  Івано-Франківській (15), Миколаївській (14) областях, а також у Львівській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій (по 12)  областях.

 

COVID у середу діагностували 442 дітям та 348 медпрацівникам.

Нагадаємо: За кількістю нових випадків коронавірусу Україна 10 березня була на 17 місці у світі, обійшовши Велику Британію.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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