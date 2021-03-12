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"Олімпік" оштрафували після скандального матчу з "Шахтарем", а стадіон "Динамо" можуть дискваліфікувати

П'ятниця, 12 березня 2021, 11:14
Олімпік оштрафували після скандального матчу з Шахтарем, а стадіон Динамо можуть дискваліфікувати

Контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу заборонив донецькому ФК "Олімпік" проводити матчі на стадіоні імені Лобановського і оштрафував клуб на 500 тисяч гривень через неналежні умови безпеки під час матчу з "Шахтарем".

Джерело: пресслужба української асоціації футболу

Дослівно: "Клуб-господар ("Олімпік" - ред.) не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті та на післяматчевому флеш-інтерв’ю.

Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від’їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог".

Деталі: Йдеться про матч 17-го туру УПЛ між ФК "Олімпік" (Донецьк) та ФК "Шахтар" (Донецьк), який відбувся на стадіоні "Динамо" ім. В.Лобановського.

Було встановлено, що "Олімпік" не справився з організацією матчу належним чином.

Зокрема, зазначається, що організація донецького дербі не відповідала вимогам регламенту УПЛ та регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ.

Комітет вирішив накласти на "Олімпік" штраф у розмірі 500 000 грн за "систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ".

Також клуб попередили про можливість санкцій у вигляді позбавлення турнірних очок, якщо порушення повторяться.

Крім того, "Олімпіку" заборонили використовувати стадіон "Динамо" ім. Лобановського для матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021 рр.

Комітет рекомендував розглянути заборону на використання стадіону "Динамо" ім. Лобановського до кінця сезону-2020/2021 та про можливість проведення матчів на стадіоні в наступному сезоні.

Нагадаємо: 

  • Після матчу 6 березня зі скандальним рішенням судді скасувати гол господарів президент "Олімпіка" Владислав Гельзін в прямому ефірі ТК "Футбол" обматюкав суддів та главу суддівського корпусу Лучано Лучі.

Українська правда

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Теми: футболУкраїна
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