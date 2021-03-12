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"Олимпик" оштрафовали после скандального матча с "Шахтером", а стадион могут дисквалифицировать

Пятница, 12 марта 2021, 11:14
Олимпик оштрафовали после скандального матча с Шахтером, а стадион могут дисквалифицировать

Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола запретил донецкому ФК "Олимпик" проводить матчи на стадионе имени Лобановского и оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен из-за ненадлежащих условий безопасности во время матча с "Шахтером".

Источник: пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Дословно: "Клуб-хозяин ("Олимпик" - ред.) не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.

Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований".

Детали: Речь идет о матче 17-го тура УПЛ между ФК "Олимпик" (Донецк) и ФК "Шахтер" (Донецк), который состоялся на стадионе "Динамо" им. Лобановского.

Было установлено, что "Олимпик" не справился с организацией матча должным образом.

В частности, отмечается, что организация донецкого дерби не соответствовала требованиям регламента УПЛ и регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ.

Комитет решил наложить на "Олимпик" штраф в размере 500 тысяч грн из-за "систематического необеспечения безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ".

Клуб предупредили о возможности санкций в виде лишения турнирных очков, если нарушения повторятся.

Кроме того, "Олимпику" запретили использовать стадион "Динамо" им. Лобановского для матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021 гг.

Комитет также рекомендовал рассмотреть запрет на использование стадиона "Динамо" до конца сезона-2020/2021 и о возможности проведения матчей на стадионе в следующем сезоне.

Напомним:

  • После матча 6 марта из-за скандального решения судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей и главу судейского корпуса Лучано Лучи.

Украинская правда

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Темы: футболУкраина
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