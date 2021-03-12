"Олимпик" оштрафовали после скандального матча с "Шахтером", а стадион могут дисквалифицировать
Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола запретил донецкому ФК "Олимпик" проводить матчи на стадионе имени Лобановского и оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен из-за ненадлежащих условий безопасности во время матча с "Шахтером".
Источник: пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Дословно: "Клуб-хозяин ("Олимпик" - ред.) не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.
Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований".
Детали: Речь идет о матче 17-го тура УПЛ между ФК "Олимпик" (Донецк) и ФК "Шахтер" (Донецк), который состоялся на стадионе "Динамо" им. Лобановского.
Было установлено, что "Олимпик" не справился с организацией матча должным образом.
В частности, отмечается, что организация донецкого дерби не соответствовала требованиям регламента УПЛ и регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ.
Комитет решил наложить на "Олимпик" штраф в размере 500 тысяч грн из-за "систематического необеспечения безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ".
Клуб предупредили о возможности санкций в виде лишения турнирных очков, если нарушения повторятся.
Кроме того, "Олимпику" запретили использовать стадион "Динамо" им. Лобановского для матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021 гг.
Комитет также рекомендовал рассмотреть запрет на использование стадиона "Динамо" до конца сезона-2020/2021 и о возможности проведения матчей на стадионе в следующем сезоне.
Напомним:
- После матча 6 марта из-за скандального решения судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей и главу судейского корпуса Лучано Лучи.