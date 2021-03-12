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Україна розраховує підсилити свою авіацію американськими F-15

П'ятниця, 12 березня 2021, 13:29
Україна розраховує підсилити свою авіацію американськими F-15

Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов презентував народним депутатам Візію Повітряних сил-2035, яка передбачає переоснащення української авіаційної техніки.

Джерело: Мілітарний портал, який цитує Дроздова

Пряма мова Дроздова: "Подальшим розвитком авіації збройних сил повинно стати переоснащення авіаційної техніки на єдиний тип… п’ятого покоління 4++. Розглядається на першому етапі літак типу Gripen (JAS39 – ред.) і F-15 (ймовірно F-15EX – ред.) В подальшому з поглибленням відносин з країнами-партнерами перехід на сучасний літак 5-го покоління F-35".

Деталі: Командувач також повідомив депутатам, що протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, що зараз стоїть на озброєнні ЗСУ.

Дроздов зауважив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння. Тому для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.

Згідно Візії-2035 тендер на новий багатофункціональний літак має бути оголошений протягом 2021-2022 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАавіазброяармія
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