Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15

Пятница, 12 марта 2021, 14:29

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов представил народным депутатам визию Воздушных сил-2035, которая предусматривает переоснащение украинской авиационной техники.

Источник: Милитарный портал, который цитирует Дроздова

Прямая речь Дроздова: "Дальнейшим развитием авиации вооруженных сил должно стать переоснащение авиационной техники в единый тип... пятого поколения 4++. Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (JAS39 - ред.) и F-15 (вероятно F-15EX - ред.) В дальнейшем с углублением отношений с партнерами переход на современный самолет 5-го поколения F-35".

Детали: Командующий также сообщил депутатам, что в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении ВСУ.

Дроздов отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения. Поэтому для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

Согласно Видения-2035 тендер на новый многофункциональный самолет должен быть объявлен в течение 2021-2022 годов.

Темы: СШАавиаоружиеармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29

Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15

Первый поезд City Express в Киеве вскоре тронется в направлении Бучи

Экономический форум удалил упоминание о княгине Ольге из-за "конфликта исторических данных"

картаСиноптик сообщила, когда утихнет ветер и потеплеет

"Олимпик" оштрафовали после скандального матча с "Шахтером", а стадион могут дисквалифицировать

Все новости...
США
AstraZeneca сокращает поставки вакцин в ЕС
США будут продолжать следить за проектом Nord Stream 2
Байден: К маю каждый взрослый в США будет иметь право на вакцину
Последние новости
15:27
ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины
15:24
Из-за ухудшения погоды Киев закрывают для грузовиков
14:58
Китай отреагировал на решение СНБО вернуть "Мотор Сич" в госсобственность
14:55
Количество прививок за сутки выросло на треть, бригад в Украине стало больше на 53
14:54
фотоНа аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29
14:54
Ткаченко раскритиковал открытие покерного клуба в Доме профсоюзов
14:51
Nemiroff получил лицензию на изготовление спирта
14:50
Действующий заместитель секретаря СНБО помогал писать "Харьковские соглашения"
14:29
Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15
14:23
Первый поезд City Express в Киеве вскоре тронется в направлении Бучи
Все новости...