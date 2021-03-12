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Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15

Пятница, 12 марта 2021, 13:29
Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15

Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов представил народным депутатам визию Воздушных сил-2035, которая предусматривает переоснащение украинской авиационной техники.

Источник: Милитарный портал, который цитирует Дроздова

Прямая речь Дроздова: "Дальнейшим развитием авиации вооруженных сил должно стать переоснащение авиационной техники в единый тип... пятого поколения 4++. Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (JAS39 - ред.) и F-15 (вероятно F-15EX - ред.) В дальнейшем с углублением отношений с партнерами переход на современный самолет 5-го поколения F-35".

Детали: Командующий также сообщил депутатам, что в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении ВСУ.

Дроздов отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения. Поэтому для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

Согласно Видения-2035 тендер на новый многофункциональный самолет должен быть объявлен в течение 2021-2022 годов.

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Темы: СШАавиаоружиеармия
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