Вбивство на Херсонщині: 7-річну дівчинку могли зґвалтувати

Семирічну Марію Борисову, тіло якої напередодні виявили у селі Щасливе на Херсонщині, могли зґвалтувати.

Джерело: заступник начальника головного управління поліції Херсонщини Микола Вербицький

Пряма мова: "На тілі дівчинки виявлені тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про те, що малолітня стала жертвою статевого злочину.

Наразі труп скеровано для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої ми точно будемо вже стовідсотково знати про причини смерті".

Деталі: Тіло дівчинки виявили неподалік від її будинку.

Попередньо, правоохоронці встановили, що смерть наступила від удушення.

Поліцейські відпрацьовують у якості потенційних підозрюваних майже усіх мешканців села Щасливе.

Нагадаємо: