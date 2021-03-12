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Вбивство на Херсонщині: 7-річну дівчинку могли зґвалтувати

П'ятниця, 12 березня 2021, 17:06
Вбивство на Херсонщині: 7-річну дівчинку могли зґвалтувати

Семирічну Марію Борисову, тіло якої напередодні виявили у селі Щасливе на Херсонщині, могли зґвалтувати.

Джерело: заступник начальника головного управління поліції Херсонщини Микола Вербицький

Пряма мова: "На тілі дівчинки виявлені тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про те, що малолітня стала жертвою статевого злочину.

Наразі труп скеровано для проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої ми точно будемо вже стовідсотково знати про причини смерті".

Деталі: Тіло дівчинки виявили неподалік від її будинку.

Попередньо, правоохоронці встановили, що смерть наступила від удушення.

Поліцейські відпрацьовують у якості потенційних підозрюваних майже усіх мешканців села Щасливе.

Нагадаємо:

  • Дівчинка зникла 7 березня. 11 березня правоохоронці знайшли її труп зі слідами удушення.
  • За фактом вбивства дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: вбивствоХерсонська областьдіти
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