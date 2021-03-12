Убийство на Херсонщине: 7-летнюю девочку могли изнасиловать

Семилетнюю Марию Борисову, тело которой накануне обнаружили в селе Счастливое Херсонской области, могли изнасиловать.

Источник: заместитель начальника главного управления полиции Херсонщины Николай Вербицкий

Прямая речь: "На теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления.

Сейчас труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой мы точно будем знать о причинах смерти".

Детали: Тело девочки обнаружили 11 марта недалеко от ее дома.

Предварительно, правоохранители установили, что смерть наступила от удушения.

Полицейские отрабатывают в качестве потенциальных подозреваемых почти всех жителей села Счастливое.

Напомним: