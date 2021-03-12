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Убийство на Херсонщине: 7-летнюю девочку могли изнасиловать

Пятница, 12 марта 2021, 17:06
Убийство на Херсонщине: 7-летнюю девочку могли изнасиловать

Семилетнюю Марию Борисову, тело которой накануне обнаружили в селе Счастливое Херсонской области, могли изнасиловать.

Источник: заместитель начальника главного управления полиции Херсонщины Николай Вербицкий

Прямая речь: "На теле девочки обнаружены телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о том, что малолетняя стала жертвой полового преступления.

Сейчас труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой мы точно будем знать о причинах смерти".

Детали: Тело девочки обнаружили 11 марта недалеко от ее дома.

Предварительно, правоохранители установили, что смерть наступила от удушения.

Полицейские отрабатывают в качестве потенциальных подозреваемых почти всех жителей села Счастливое.

Напомним: 

  • Девочка исчезла 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
  • По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда

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Темы: убийствоХерсонская областьдети
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