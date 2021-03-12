Ляшко пояснив, чи потрібно померлих від коронавірусу хоронити у щільному мішку

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що померлих від коронавірусу не обов’язково хоронити у щільному мішку чи піддавати кремації.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Запевняю, що відповідно до діючих правил та рекомендацій від МОЗу щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки".

"На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних. Ще раз звертаюся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання. Не зловживайте розгубленим станом рідних та не спекулюйте на прописаних нормах".

Деталі: У постанові № 44 про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби прописано, що лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають у щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби.

"Якщо дотримуватися усіх прописаних норм і правил при похованні та безпечному поводженні з тілами померлих, проблем не має виникати", – переконує Ляшко.

Що цьому передувало: В п’ятницю на УП вийшов матеріал про поховання померлих від ковіду людей.