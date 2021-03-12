Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ляшко объяснил, нужно ли умерших от коронавируса хоронить в плотном мешке

Пятница, 12 марта 2021, 18:55

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что умерших от коронавируса не обязательно хоронить в плотном мешке или кремировать.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности".

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах".

Детали: В постановлении № 44 о внесении изменений ко Временным рекомендациям по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни.

"Если придерживаться всех прописанных норм и правил при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не должно возникнуть", - убеждает Ляшко.

Что этому предшествовало: В пятницу на УП вышел материал о захоронении умерших от коронавируса людей.

Украинская правда
Темы: Ляшкокоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко объяснил, нужно ли умерших от коронавируса хоронить в плотном мешке

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за вождение в нетрезвом виде

В Виннице вводят карантин "красного" уровня

фото, видеоМикитася освободили из-под стражи

ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины

фотоНа аэродроме под Киевом автомобиль врезался в истребитель МиГ-29

Все новости...
Ляшко
Ляшко обещает ковид-прививки всем желающим до конца года
5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом
Ляшко прокомментировал высокую смертность среди пациентов на ИВЛ
Последние новости
19:56
В "Нафтогазе" предупредили о переходе на рыночные тарифы с 1 апреля
19:42
СБУ расследует отключение "Донецкоблгазом" котельных в зоне ООС
19:31
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
19:24
ЕС нужны новые инструменты воздействия на проекты, подобные "Северному потоку-2" - Швеция
19:13
К летнему сезону на Арабатскую стрелку назначат еще 9 пар поездов
19:02
Степанов: Львовщина уверенно двигается к показателям "красной зоны"
19:00
Обострение на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили "тишину"
18:55
Ляшко объяснил, нужно ли умерших от коронавируса хоронить в плотном мешке
18:40
Зеленский продлил соглашение с Нидерландами о расследовании сбивания MH17
18:28
Конкурентный железнодорожный рынок и экологичность: Криклий о транспортных целях до 2030 года
Все новости...