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Ляшко объяснил, нужно ли умерших от коронавируса хоронить в плотном мешке

Пятница, 12 марта 2021, 17:55
Ляшко объяснил, нужно ли умерших от коронавируса хоронить в плотном мешке

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что умерших от коронавируса не обязательно хоронить в плотном мешке или кремировать.

Источник: Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Уверяю, что в соответствии с действующими правилами и рекомендациями от Минздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19) люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности".

"К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных. Еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к процессу организации похорон. Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных и не спекулируйте на прописанных нормах".

Детали: В постановлении № 44 о внесении изменений ко Временным рекомендациям по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни прописано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его прячут в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни.

"Если придерживаться всех прописанных норм и правил при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не должно возникнуть", - убеждает Ляшко.

Что этому предшествовало: В пятницу на УП вышел материал о захоронении умерших от коронавируса людей.

Украинская правда

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Темы: Ляшко Викторкоронавирус
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