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Російський снайпер застрелив українського військового

Субота, 13 березня 2021, 01:56

Снайпер окупаційних військ Росії смертельно поранив військового Об'єднаних сил на Донбасі.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 12 березня, неподалік населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. 

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку".

Деталі: Зазначимо, що станом на 17:00 у штабі ООС про загиблих не повідомляли.

Теми: ООС


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