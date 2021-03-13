Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський снайпер застрелив українського військового

Субота, 13 березня 2021, 05:01
Російський снайпер застрелив українського військового

Снайпер окупаційних військ Росії смертельно поранив військового Об'єднаних сил на Донбасі.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 12 березня, неподалік населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. 

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку".

Деталі: Зазначимо, що станом на 17:00 у штабі ООС про загиблих не повідомляли.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: