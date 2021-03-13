Російський снайпер застрелив українського військового
Субота, 13 березня 2021, 01:56
Снайпер окупаційних військ Росії смертельно поранив військового Об'єднаних сил на Донбасі.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Facebook
Дослівно: "Сьогодні, 12 березня, неподалік населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку".
Деталі: Зазначимо, що станом на 17:00 у штабі ООС про загиблих не повідомляли.