Российский снайпер застрелил украинского военного

Снайпер оккупационных войск России смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Дословно: "Сегодня, 12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка".

Детали: Отметим, что в вечернем сообщении штаба ООС о погибших не сообщалось.