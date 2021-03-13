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Российский снайпер застрелил украинского военного

Суббота, 13 марта 2021, 01:56

Снайпер оккупационных войск России смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Дословно: "Сегодня, 12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка".

Детали: Отметим, что в вечернем сообщении штаба ООС о погибших не сообщалось.

Темы: ООС


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