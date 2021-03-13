Российский снайпер застрелил украинского военного
Суббота, 13 марта 2021, 01:56
Снайпер оккупационных войск России смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.
Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook
Дословно: "Сегодня, 12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.
Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка".
Детали: Отметим, что в вечернем сообщении штаба ООС о погибших не сообщалось.