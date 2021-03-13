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В Україні найбільше випадків COVID за добу з середини грудня

Субота, 13 березня 2021, 07:21
В Україні найбільше випадків COVID за добу з середини грудня

За добу 12 березня в Україні виявили 13 276 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 967 осіб, при цьому 243 хворих померли і 4 897 одужали.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Серед нових хворих – 710 дітей та 382 медпрацівники.

За добу здійснено 99 270 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251.

Що передувало: За добу 11 березня в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 4 630 осіб, летальних випадків і госпіталізацій трохи менше, ніж напередодні: госпіталізували 3 843 хворих, не змогли врятувати 230 пацієнтів.

Востаннє більше 13 тисяч випадків коронавірусу за добу фіксували в Україні за 10 грудня 2020 року.

Станом на 13 березня Україна на четвертому місці в Європі та на восьмому місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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