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В Украине больше всего случаев COVID за сутки с середины декабря

Суббота, 13 марта 2021, 07:21
В Украине больше всего случаев COVID за сутки с середины декабря

За сутки 12 марта в Украине обнаружили 13 276 новых случаев COVID-19, госпитализированы 3967 человек, при этом 243 больных умерли и 4897 выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Среди новых заболевших – 710 детей и 382 медработника.

За сутки совершено 99 270 тестирований, в частности методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251.

Что предшествовало: За сутки 11 марта в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 4630 человек, летальных исходов и госпитализаций немного меньше, чем накануне: госпитализировали 3843 больных, не смогли спасти 230 пациентов.

Последний раз больше 13 тысяч случаев коронавируса в сутки фиксировали в Украине за 10 декабря 2020 года.

По состоянию на 13 марта Украина на четвертом месте в Европе и на восьмом месте в мире по количеству новых случаев COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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