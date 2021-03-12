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Майже 13 тисяч хворих на COVID за добу, на Житомирщині – найбільше

П'ятниця, 12 березня 2021, 08:33

За добу 11 березня в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 4 630 осіб, летальних випадків і госпіталізацій трохи менше, ніж напередодні: госпіталізували 3 843 хворих, не змогли врятувати 230 пацієнтів. 

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО 

Деталі: Найбільше випадків підтвердилося у Житомирській (1310) і Вінницькій (940) областях, м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Летальних випадків внаслідок ускладнень від коронавірусу 11 березня найбільше було у Києві (23), Івано-Франківській (20), Харківській (19), Одеській, Київській і Закарпатській (по 17) областях, а також у Чернівецькій і Вінницькій (по 13) областях.

Серед нових хворих 649 дітей та 450 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 100 718, зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980.

 

За весь час пандемії в Україні на COVID захворіли 1 438 468 осіб, одужали 1 214 876 осіб, померли 27 915 хворих.

Зараз із коронавірусом борються 195 677 жителів України.

Нагадамо: За кількістю нових хворих Україна 11 березня опинилася на 11 місці у світі (9 084 випадків 10 березня) – між Росією (9 270) та Угорщиною (8 312).

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено
Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019


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