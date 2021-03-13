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У Києві більше тисячі нових випадків коронавірусу

Субота, 13 березня 2021, 10:59
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу у Києві виявили 1049 випадків коронавірусу, госпіталізовано 114 пацієнтів, померло 24 хворих, одужали 380 мешканців столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132) районах.

Серед нових хворих – 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

З початку пандемії у Києві виявили 145 959 випадків COVID-19, померла 2881 людина, подолало коронавірус 98 028 киян.

 

Що передувало: За добу 11 березня у Києві зареєстрували 896 хворих, 23 людини померли.

За добу 3 березня у столиці лабораторно підтвердили 868 нових випадків захворювання на коронавірус – це була найбільша кількість хворих за добу з 12 січня.

За добу 4 березня зафіксували 910 нових випадків. Але надалі кількість нових хворих була меншою.

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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