Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві більше тисячі нових випадків коронавірусу

Субота, 13 березня 2021, 09:59
У Києві більше тисячі нових випадків коронавірусу
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу у Києві виявили 1049 випадків коронавірусу, госпіталізовано 114 пацієнтів, померло 24 хворих, одужали 380 мешканців столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132) районах.

Серед нових хворих – 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

З початку пандемії у Києві виявили 145 959 випадків COVID-19, померла 2881 людина, подолало коронавірус 98 028 киян.

 

Що передувало: За добу 11 березня у Києві зареєстрували 896 хворих, 23 людини померли.

За добу 3 березня у столиці лабораторно підтвердили 868 нових випадків захворювання на коронавірус – це була найбільша кількість хворих за добу з 12 січня.

За добу 4 березня зафіксували 910 нових випадків. Але надалі кількість нових хворих була меншою.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: