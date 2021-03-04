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У Києві стрибок хворих на COVID

Четвер, 4 березня 2021, 10:55
Фото КМДА

За добу 3 березня у столиці лабораторно підтвердили 868 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільше кількість хворих за добу з 12 січня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 868 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 21 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 464 жінки віком від 18 до 89 років, 359 чоловіків віком від 18 до 90 років, 26 дівчаток віком від 3 до 17 років та 19 хлопчиків від 3 до 16 років.

108 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (183), Оболонському (130) та Деснянському (116) районах.

Загалом станом на 4 березня у Києві зареєстрували вже 140 006 хворих на COVID. Вірус забрав життя 2718 осіб. Водночас 95 695 хворих змогли подолати недугу, з них 310 за минулу добу.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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