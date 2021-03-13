В Киеве более тысячи новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1049 случаев коронавируса, госпитализированы 114 пациентов, умерло 24 больных, выздоровели 380 жителей столицы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (234), Днепровском (138) и в Оболонском (132) районах.

Среди новых больных – 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 34 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

С начала пандемии в Киеве обнаружили 145 959 случаев COVID-19, умер 2881 человек, преодолело коронавирус 98 028 киевлян.

Что предшествовало: За сутки 11 марта в Киеве зарегистрировали 896 больных COVID-19, 23 человека умерли.

За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.

За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных было меньше.

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