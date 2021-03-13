Арахамія очолив політраду "Слуги народу"

Нардеп Давид Арахамія став головою політради партії "Слуга народу".

Джерело: нардеп Євгенія Кравчук у Facebook

Деталі: Кравчук повідомила, що на першому засіданні новоствореної політради "Слуги народу" головою політради обрали Давида Арахамію.

Також обрали чотирьох заступників – Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретар – Анатолій Остапенко.

Ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях, зазначила вона. Загальна кількість членів політради має бути 73.

Що передувало: Раніше в суботу з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.