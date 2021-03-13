Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія очолив політраду "Слуги народу"

Субота, 13 березня 2021, 14:17
Арахамія очолив політраду Слуги народу
фото з Facebook Євгенії Кравчук

Нардеп Давид Арахамія став головою політради партії "Слуга народу".

Джерело: нардеп Євгенія Кравчук у Facebook, Арахамія на брифінгу

Деталі: Кравчук повідомила, що на першому засіданні новоствореної політради "Слуги народу" головою політради обрали Давида Арахамію.

Також обрали чотирьох заступників – Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретар – Анатолій Остапенко.

Ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях, зазначила вона. Загальна кількість членів політради має бути 73.

Пізніше на брифінгу Арахамія уточнив, що політрада партії займатиметься формування стратегії і тактики політсили.

Також, за його словами, цей орган відповідатиме за смисли, ідеї, доктрини партії.

Крім того, він буде комунікаційним майданчиком із журналістами, активістами та з іншими політичними організаціями.

За словами Арахамії, політрада – це "мозковий центр" партії.

Що передувало: Раніше в суботу з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуАрахамія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: