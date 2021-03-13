Арахамія очолив політраду "Слуги народу"

Нардеп Давид Арахамія став головою політради партії "Слуга народу".

Джерело: нардеп Євгенія Кравчук у Facebook, Арахамія на брифінгу

Деталі: Кравчук повідомила, що на першому засіданні новоствореної політради "Слуги народу" головою політради обрали Давида Арахамію.

Також обрали чотирьох заступників – Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретар – Анатолій Остапенко.

Ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях, зазначила вона. Загальна кількість членів політради має бути 73.

Пізніше на брифінгу Арахамія уточнив, що політрада партії займатиметься формування стратегії і тактики політсили.

Також, за його словами, цей орган відповідатиме за смисли, ідеї, доктрини партії.

Крім того, він буде комунікаційним майданчиком із журналістами, активістами та з іншими політичними організаціями.

За словами Арахамії, політрада – це "мозковий центр" партії.

Що передувало: Раніше в суботу з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.