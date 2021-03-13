Арахамія очолив політраду "Слуги народу"
Субота, 13 березня 2021, 15:17
Нардеп Давид Арахамія став головою політради партії "Слуга народу".
Джерело: нардеп Євгенія Кравчук у Facebook
Деталі: Кравчук повідомила, що на першому засіданні новоствореної політради "Слуги народу" головою політради обрали Давида Арахамію.
Також обрали чотирьох заступників – Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука, секретар – Анатолій Остапенко.
Ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях, зазначила вона. Загальна кількість членів політради має бути 73.
Що передувало: Раніше в суботу з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.
Українська правда