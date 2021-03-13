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Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

Суббота, 13 марта 2021, 14:17
Арахамия возглавил политсовет Слуги народа
фото с Facebook Евгении Кравчук

Нардеп Давид Арахамия стал председателем политсовета партии "Слуга народа".

Источник: нардеп Евгения Кравчук в Facebook, Арахамия на брифинге

Детали: Кравчук сообщила, что на первом заседании новосозданного политсовета "Слуги народа" председателем политсовета избран Давид Арахамия.

Также избрали четырех заместителей – Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарь – Анатолий Остапенко.

Еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях, отметила она. Общее количество членов политсовета должно быть 73.

Позже на брифинге Арахамия уточнил, что политсовет партии будет заниматься формированием стратегии и тактики политсилы.

Также, по его словам, этот орган будет отвечать за смыслы, идеи, доктрины партии.

Кроме того, он будет коммуникационной площадкой с журналистами, активистами и другими политическими организациями.

По словам Арахамии, политсовет – это "мозговой центр" партии.

Что предшествовало: Ранее в субботу съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Слуга народаАрахамия
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