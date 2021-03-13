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Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

Суббота, 13 марта 2021, 15:17
фото с Facebook Евгении Кравчук

Нардеп Давид Арахамия стал председателем политсовета партии "Слуга народа".

Источник: нардеп Евгения Кравчук в Facebook

Детали: Кравчук сообщила, что на первом заседании новосозданного политсовета "Слуги народа" председателем политсовета избран Давид Арахамия.

Также избрали четырех заместителей – Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарь – Анатолий Остапенко.

Еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях, отметила она. Общее количество членов политсовета должно быть 73.

Что предшествовало: Ранее в субботу съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Украинская правда
Темы: Слуга народаАрахамия


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