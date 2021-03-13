Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"
Суббота, 13 марта 2021, 15:17
Нардеп Давид Арахамия стал председателем политсовета партии "Слуга народа".
Источник: нардеп Евгения Кравчук в Facebook
Детали: Кравчук сообщила, что на первом заседании новосозданного политсовета "Слуги народа" председателем политсовета избран Давид Арахамия.
Также избрали четырех заместителей – Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарь – Анатолий Остапенко.
Еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях, отметила она. Общее количество членов политсовета должно быть 73.
Что предшествовало: Ранее в субботу съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.
Украинская правда