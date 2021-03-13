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Коронавірус: МОЗ оновило дані по "червоних" й "помаранчевих" регіонах

Субота, 13 березня 2021, 15:32
Коронавірус: МОЗ оновило дані по червоних й помаранчевих регіонах

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлені дані про завантаженість ліжок і зростання заражень Covid-19.

Джерело: пресслужба МОЗ, індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу

Деталі: У червоній зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області.

"Помаранчевими" є Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

У таблиці МОЗ вказано, що станом на 12 березня показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення у столиці, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Водночас найвищі показники завантаженості ліжок з киснем – у Закарпатській (66,9%) та Івано-Франківській (64,4%) областях і у Києві (56,6%).

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За добу 12 березня в Україні виявили 13 276 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 967 осіб, при цьому 243 хворих померли і 4 897 одужали.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в Україні зросла кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків Covid збільшується.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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