Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: МОЗ оновило дані по "червоних" й "помаранчевих" регіонах

Субота, 13 березня 2021, 16:32

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлені дані про завантаженість ліжок і зростання заражень Covid-19.

Джерело: пресслужба МОЗ, індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу

Деталі: У червоній зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області.

"Помаранчевими" є Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

У таблиці МОЗ вказано, що станом на 12 березня показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення у столиці, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Водночас найвищі показники завантаженості ліжок з киснем – у Закарпатській (66,9%) та Івано-Франківській (64,4%) областях і у Києві (56,6%).

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За добу 12 березня в Україні виявили 13 276 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 967 осіб, при цьому 243 хворих померли і 4 897 одужали.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в Україні зросла кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків Covid збільшується.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу" пояснили, чому Разумков не увійшов до політради партії

Лукашенко відреагував на фільм про його статки

таблицяКоронавірус: МОЗ оновило дані по "червоних" й "помаранчевих" регіонах

Партія проситиме Зеленського іти на другий термін

Дубінський увійшов до нового керівного органу "слуг"

П’ять країн ЄС поскаржились на несправедливий розподіл вакцин

Усі новини...
коронавірус
У Німеччині експерти застерегли від нових послаблень карантину
У Польщі вже 1,5 млн людей отримали обидві дози щеплення
П’ять країн ЄС поскаржились на несправедливий розподіл вакцин
Останні новини
17:56
У Данії жінку відправили у в’язницю за заклики до насильства на акції коронаскептиків
17:31
У "Слузі народу" пояснили, чому Разумков не увійшов до політради партії
17:17
У Німеччині експерти застерегли від нових послаблень карантину
16:57
Лукашенко відреагував на фільм про його статки
16:41
У Раді готуються створити ТСК щодо "вагнерівців" і Медведчука
16:41
АРМА за минулий рік знайшло управителів для активів вартістю майже 2 мільярди
16:32
таблицяКоронавірус: МОЗ оновило дані по "червоних" й "помаранчевих" регіонах
16:20
У Польщі вже 1,5 млн людей отримали обидві дози щеплення
16:14
Партія проситиме Зеленського іти на другий термін
15:48
"Слуги" відкриють всеукраїнську приймальню, зокрема для місцевих депутатів
Усі новини...