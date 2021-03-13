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Коронавирус: Минздрав обновил данные по "красным" и "оранжевым" регионам

Суббота, 13 марта 2021, 15:32
Коронавирус: Минздрав обновил данные по красным и оранжевым регионам

Министерство здравоохранения обнародовало свежие данные о загруженности коек и росте заражений Covid-19.

Источник: пресс-служба ведомства, индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением коронавируса

Детали: В красной зоне оказались Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

"Оранжевыми" являются Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В таблице Минздрава указано, что по состоянию на 12 марта показатель госпитализаций превышает 60 на 100 тыс. населения в столице, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

В то же время высокие показатели загруженности коек с кислородом - в Закарпатской (66,9%) и Ивано-Франковской (64,4%) областях, а также в Киеве (56,6%).

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За сутки 12 марта в Украине обнаружили 13 276 новых случаев COVID-19, госпитализированы 3967 человек, при этом 243 больных умерли и 4897 выздоровели.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине увеличилось количество занятых реанимационных коек - с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев Covid увеличивается.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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