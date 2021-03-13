Лукашенко відреагував на фільм про його статки
Самопроголошений президент Білорусі назвав неправдивою інформацію, наведену у фільмі "Лукашенко. Золоте дно" про його резиденції, елітні автомобілі, авіапарк та незаконне збагачення.
Джерело: державний новинний ресурс Білорусі БЕЛТА
Деталі: Опозиційні журналісти розповіли у фільмі про резиденції Лукашенка - як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами. Також у ньому описаний автопарк, який використовує керманич Білорусі, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Окремий фрагмент фільму стосується авіатранспорту - кілька літаків і вертоліт, на яких Лукашенко в минулому році літав над Мінськом, який був охоплений протестами.
За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, значна частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.
Через тиждень після публікації фільму Лукашенко заявив, що інформація, представлена журналістами, нібито недостовірна. Також він додав, що ніколи собі не дозволить красти.
Пряма мова: "Я ніколи собі не дозволю вкрасти щось у людей. Тому що я виріс не в злиднях, але в бідності страшній. І я знаю ціну кожному рублю...
Кажуть, дуже великий фільм, довгий. У мене стільки часу немає дивитися. Мені дали просто блоками аналіз. Я теж зробив висновок, що нового тут нічого немає".
Нагадаємо: У фільмі NEXTA, зокрема, перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени - Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексин, Павло Топузідіс, брати Карич, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенку.
Передісторія:
- Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
- З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Протестуючі вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.