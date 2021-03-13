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Лукашенко відреагував на фільм про його статки

Субота, 13 березня 2021, 16:57

Самопроголошений президент Білорусі назвав неправдивою інформацію, наведену у фільмі "Лукашенко. Золоте дно" про його резиденції, елітні автомобілі, авіапарк та незаконне збагачення.

Джерело: державний новинний ресурс Білорусі БЕЛТА

Деталі: Опозиційні журналісти розповіли у фільмі про резиденції Лукашенка - як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами. Також у ньому описаний автопарк, який використовує керманич Білорусі, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Окремий фрагмент фільму стосується авіатранспорту - кілька літаків і вертоліт, на яких Лукашенко в минулому році літав над Мінськом, який був охоплений протестами.

За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, значна частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

Через тиждень після публікації фільму Лукашенко заявив, що інформація, представлена ​​журналістами, нібито недостовірна. Також він додав, що ніколи собі не дозволить красти.

Пряма мова: "Я ніколи собі не дозволю вкрасти щось у людей. Тому що я виріс не в злиднях, але в бідності страшній. І я знаю ціну кожному рублю...

Кажуть, дуже великий фільм, довгий. У мене стільки часу немає дивитися. Мені дали просто блоками аналіз. Я теж зробив висновок, що нового тут нічого немає".

Нагадаємо: У фільмі NEXTA, зокрема, перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени - Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексин, Павло Топузідіс, брати Карич, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенку.

Передісторія:

  • Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Протестуючі вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.

Теми: ЛукашенкокорупціяБілорусь


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