Білоруська опозиція випустила фільм про статки Лукашенка

Опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про статки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: У фільмі розповідається про численні резиденції Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами.

Також описаний автопарк, який він використовує, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів, включаючи ретро-автомобілі.

Окремий фрагмент фільму стосується авіапарку – кілька літаків і вертоліт, на яких Лукашенко минулого року літав над протестним Мінськом.

За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, значна частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

У фільмі перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени – Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексин, Павло Топузідіс, брати Каричі, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенку.

Що передувало: 5 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав своїм єдиним палацом рідний дім, де він виріс, а інших, за його словами, не має.

У лютому вийшло розслідування, в якому йшлося, що оточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах

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