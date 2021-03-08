Білоруська опозиція випустила фільм про статки Лукашенка
Опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про статки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Джерело: білоруська служба Радіо Свобода
Деталі: У фільмі розповідається про численні резиденції Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами.
Також описаний автопарк, який він використовує, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів, включаючи ретро-автомобілі.
Окремий фрагмент фільму стосується авіапарку – кілька літаків і вертоліт, на яких Лукашенко минулого року літав над протестним Мінськом.
За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, значна частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.
У фільмі перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени – Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексин, Павло Топузідіс, брати Каричі, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенку.
Що передувало: 5 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав своїм єдиним палацом рідний дім, де він виріс, а інших, за його словами, не має.
У лютому вийшло розслідування, в якому йшлося, що оточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах
Передісторія:
- Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
- З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
- У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.