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Білоруська опозиція випустила фільм про статки Лукашенка

Понеділок, 8 березня 2021, 21:17
Білоруська опозиція випустила фільм про статки Лукашенка

Опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про статки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: У фільмі розповідається про численні резиденції Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами.

Також описаний автопарк, який він використовує, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів, включаючи ретро-автомобілі.

Окремий фрагмент фільму стосується авіапарку – кілька літаків і вертоліт, на яких Лукашенко минулого року літав над протестним Мінськом.

За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, значна частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

У фільмі перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени – Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексин, Павло Топузідіс, брати Каричі, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенку.

Що передувало: 5 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав своїм єдиним палацом рідний дім, де він виріс, а інших, за його словами, не має.

У лютому вийшло розслідування, в якому йшлося, що оточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах

Передісторія:

  • Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
  • У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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