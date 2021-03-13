Лукашенко отреагировал на фильм о его богатствах

Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал информацию, приведенную в фильме "Лукашенко. Золотое дно" о его резиденциях, элитных автомобилях, авиапарке и незаконном обогащении.

Источник: государственный новостной ресурс БЕЛТА

Детали: Оппозиционные журналисты рассказали в фильме резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами. Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов. Отдельный фрагмент фильма касается авиатранспорта – несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко в прошлом году летал над Минском, который был охвачен протестами.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

Через неделю после публикации фильма Лукашенко заявил, что информация, представленная журналистами, якобы недостоверна. Также он добавил, что не позволит себе что-то украсть.

Прямая речь: "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю…

Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет".

Напомним: В фильме NEXTA, кроме прочего, перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.

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