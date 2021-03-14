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В Україні більше 9 тисяч нових заражень Covid, лідер з поширення – Житомирщина

Неділя, 14 березня 2021, 07:21
В Україні більше 9 тисяч нових заражень Covid, лідер з поширення – Житомирщина

Протягом суботи, 13 березня, в країні виявили 9012 нових випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 145 людей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Із 9012 заражень - 491 дитина та 193 медпрацівники.

Також за добу було госпіталізовано 4216 людей, 145 заражених померли, одужало 2 743 особи.

Здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 460 756 людей, летальних випадків – 28 303.

Нагадаємо: 12 березня в Україні було виявлено 13276 нових випадків COVID, госпіталізовано 3967 осіб, при цьому 243 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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