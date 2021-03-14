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В Украине больше 9 тысяч новых заражений Covid, лидер по распространению – Житомирщина

Воскресенье, 14 марта 2021, 07:21
В Украине больше 9 тысяч новых заражений Covid, лидер по распространению – Житомирщина

В течение субботы, 13 марта, в стране обнаружили 9012 новых случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 145 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Из 9012 заражений - 491 ребенок и 193 медработника.

Также за сутки были госпитализированы 4216 человек, 145 зараженных умерли, выздоровели 2743 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31598, методом ИФА - 6132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22792).

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 460 756 человек летальных случаев – 28 303.

Напомним: 12 марта в Украине обнаружили 13276 новых случаев COVID, біли госпитализированы 3967 человек, при этом 243 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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